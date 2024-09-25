وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع سكرتير عام مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 09:35 صباحاً - التقي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم 24 سبتمبر بالسيد "خيرت سرباي" سكرتير عام مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (السيكا) على هامش فعاليات الشق رفيع المستوي للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

أشاد السيد وزير الخارجية بجهود السيد "سرباي" لتطوير عمل مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا. وثمن اهتمام سكرتير عام المؤتمر بتعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، وعلى رأسها الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية.

اعرب د. عبد العاطي عن حرص مصر على مواصلة مشاركتها الإيجابية في مختلف أنشطة "سيكا" الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية، لما تتيحه تلك الأنشطة من فرص لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء.