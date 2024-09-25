عاجل - رئيس الوزراء يزور مدرسة السلام الرسمية المتميزة للغات (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - زار الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه، مدرسة السلام الرسمية المتميزة للغات، وذلك في إطار جولته اليوم لمتابعة انتظام الدراسة بعدد من المدارس بمدينة السلام؛ بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

رئيس الوزراء يزور مدرسة السلام الرسمية المتميزة للغات

وخلال جولته بالمدرسة؛ تفقد رئيس مجلس الوزراء أحد فصول مرحلة رياض الأطفال KG1، ورحب الأطفال بالدكتور مصطفى مدبولي مُنشدين نشيدا باللغة الانجليزية، كما تفقد العيادة الصحية بالمدرسة، للتأكد من مدى جاهزيتها لتقديم الخدمات الطبية المناسبة للطالبات.

رئيس الوزراء يزور مدرسة السلام الرسمية المتميزة للغات

وقدمت دينا موسي، مديرة المدرسة، شرحا حول مكونات المدرسة والتجهيزات المتوافرة بها، وعدد الفصول والكثافة الطلابية حاليا بعد إجراءات تخفيض الكثافة.

رئيس الوزراء يزور مدرسة السلام الرسمية المتميزة للغات

وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي، حوارًا مع أحد طلاب الصف الأول الابتدائي، اتسم بالود والمرح، حيث سأله عن فترة الـkg التى قضاها بالمدرسة، ورأيه فى نظافة المدرسة، كما سأله عن لعبته المفضلة، فأجاب: المصارعة، ثم تفقد مدبولى المكتبة المدرسية، مستفسرا من طلاب الصف الأول الإعدادي المتواجدين بالمكتبة عن مستوى الخدمات المقدمة من المدرسة، وحجم كثافة الطلاب في الفصل.

رئيس الوزراء يزور مدرسة السلام الرسمية المتميزة للغات

كما شاهد رئيس الوزراء، عرضًا باللغتين الإنجليزية والفرنسية من طالبات المرحلة الابتدائية،، كما استفسر من مدرس الفصل عن نسبة حضور وغياب الطلاب، حيث أكد المدرس أن هناك حرصا كبيرا من الطلاب على الحضور.