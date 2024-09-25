نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلومات الوزراء يكشف عن مشروع إعادة تدوير مخلفات البناء في القاهرة الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن إطلاق أول مشروع خاص بإعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء في منطقة القاهرة الجديدة.

يأتي هذا المشروع في إطار جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الدائري.

أهداف المشروع

يهدف المشروع إلى:

تعزيز الاقتصاد الدائري: يسعى المشروع إلى تحسين إدارة النفايات والمساهمة في الحفاظ على البيئة. توفير فرص العمل: سيؤدي المشروع إلى خلق فرص عمل جديدة في مجال إدارة النفايات. تقليل استهلاك الوقود: يتوقع أن يُخفض المشروع استهلاك الوقود بأكثر من 70%. إنتاج مواد جديدة: سيُنتج "السن الأخضر" المستخدم في رصف الطرق والبناء.

تفاصيل المشروع

الشراكة : المشروع هو نتيجة تعاون بين شركة زيرو كاربون المحلية لمعالجة النفايات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

: المشروع هو نتيجة تعاون بين شركة المحلية لمعالجة النفايات وهيئة . الموقع : سيبدأ المشروع في منطقة خدمات بيت الوطن في القاهرة الجديدة.

: سيبدأ المشروع في منطقة خدمات في القاهرة الجديدة. المساحة : تمتد المرحلة الأولى على مساحة 135 فدانًا .

: تمتد المرحلة الأولى على مساحة . حجم النفايات: سيجري معالجة 3.3 مليون متر مكعب من النفايات.

مستهدفات إضافية للمشروع

معالجة مخلفات البناء : يركز المشروع على معالجة وتحويل مخلفات البناء إلى مواد قابلة للاستخدام.

: يركز المشروع على معالجة وتحويل مخلفات البناء إلى مواد قابلة للاستخدام. الحفاظ على الثروة العقارية : من خلال تحسين إدارة النفايات، يساهم المشروع في حماية الثروات العقارية.

: من خلال تحسين إدارة النفايات، يساهم المشروع في حماية الثروات العقارية. تعظيم الاستفادة من الأراضي: يهدف المشروع إلى زيادة الاستفادة من الأراضي التي يتم إخلاؤها من المخلفات، مما يعزز من استخدامات الأرض بشكل أفضل.

استنتاجات

يمثل هذا المشروع خطوة هامة نحو تحسين إدارة النفايات في مصر، ويعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

يعد هذا النموذج من المشاريع مثالًا يحتذى به في تعزيز الاقتصاد الدائري وتحقيق التنمية المستدامة.

نصائح للمواطنين

من المهم أن يشارك المواطنون في جهود الحفاظ على البيئة من خلال تقليل إنتاج المخلفات ودعم مبادرات إعادة التدوير، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وزيادة الوعي البيئي.