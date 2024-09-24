نائب وزير الخارجية والهجرة يستقبل وفد من مجموعة الصداقة الفرنسية المصرية بمجلس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 11:28 صباحاً - محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، يوم 23 سبتمبر 2024، وفد من مجموعة الصداقة المصرية-الفرنسية بمجلس الشيوخ الفرنسي، برئاسة النائبة "كاترين موران- ديساي".

أشاد السفير أبو بكر حفني محمود بدور مجموعة الصداقة الفرنسية-المصرية في دفع العلاقات بين البلدين، وكذا تعزيز أواصر التعاون في كافة المجالات. وأعرب عن تطلع مصر نحو استمرار الحوار والتعاون بين برلماني البلدين لاسيما في مجلس الشيوخ، والذي يعد من أبرز محاور العلاقات الثنائية بين القاهرة وباريس، وخاصة في إطار تحقيق التكامل بين مسارات العمل التنفيذية والنيابية. كما أكد نائب الوزير على ضرورة تعزيز آفاق الشراكة الاقتصادية لتضم مجالات جديدة كالزراعة والطاقة، والاستثمارات ذات الصلة.

ومن جانبها، أشادت السيدة كاثرين بحجم العلاقات المصرية-الفرنسية، بالإضافة إلى الشراكة المتميزة بين البلدين، وكذا الدور المصري الفعال في الشرق الأوسط، لا سيما جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وخفض التصعيد الراهن في لبنان.

وتبادل الطرفان الرؤى بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة جولة التصعيد الأخيرة في المنطقة، وقضايا المياه، وكذا أمن البحر الأحمر، بالإضافة إلى الوضع في السودان، حيث تم استعراض الجهود المصرية الرامية إلى استعادة التهدئة والتوصل لوقف إطلاق نار ونفاذ المساعدات الإنسانية.