نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتعاون مع نقابة الصحفيين.. مؤسسة هيكل تنظّم حفلًت لتوزيع جوائز مسابقتها للصحافة العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّمت مؤسسة هيكل للصحافة العربية، بالتعاون مع نقابة الصحفيين، حفل توزيع جوائز مسابقة هيكل للصحافة العربية لعام 2024، وتسليم جوائز مشروعات دورات تدريب المؤسسة حول صحافة البيانات بمقر نقابة الصحفيين.

وفي بداية الحفل، قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن اليوم هو يوم مهم في تاريخ الصحافه وهو يوم ميلاد "الجورنالجي" محمد حسنين هيكل، واليوم نحتفل بخروج الدفعه الثالثة لمؤسسه هيكل.

وأضاف أن "هيكل" حوّل الصحافة من وسيلة للتعليق إلى منبع للمعرفة في كل المجالات، وقدّم صورة كاملة للصحافة مع مساحة للإبداع.