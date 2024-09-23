نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع المخلفات وإزالة التعديات.. محافظ الجيزة يطلع على نتائج لقاءات المواطنين بالمراكز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعقد لقاءات أسبوعية مع المواطنين لبحث احتياجاتهم والاستماع لشكواهم وتلبية متطلباتهم.

حيث تابع محافظ الجيزة قيام مراكز ومدن منشاة القناطر وكرداسة والصف واطفيح والواحات البحرية وأوسيم وأبو النمرس والحوامدية

وخلال اللقاءات تم الاستماع إلى شكاوي المواطنين ومناقشتها مع الجهات المعنية وسبل حلها وسرعة البت فى عدد من الطلبات.

ومنها في مركز ومدينة منشأة القناطر إنهاء إجراءات التصالح علي مخالفات البناء واستكمال إجراءات التقنين لقطعة أرض واستخراج شهادة بيانات وتم التعامل معهم وحلهم.

وفي كرداسة تقدم المواطنين بشكوى من وجود جراج يتعدي علي الطريق العام بقرية المعتمدية بجوار منطقة دريم وقد تم إغلاق الجراج وإزالة التعديات وفتح الطريق بالإضافة إلى تعدي كوفي شوب بشارع التهامي علي الطريق العام واشغال الطريق وقد تم رفع الاشغالات وتسهيل حركة الطريق وتوجيه انذار للمنشاة بالغلق في حال تكرار المخالفة.

وفي مركز ومدينة أبو النمرس اشتكي مواطن من قيام مواطن بغلق شارع بقرية ترسا وقد تم فتح الطريق وتحرير محضر بالواقعة.

بالإضافة إلى شكاوى المواطنين من وجود تجمعات للقمامة وطفوحات للصرف الصحي بالحرانية وزاوية أبو مسلم وقد تم حلها الشكاوي.

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