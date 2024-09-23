نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - احصل الآن على نتيجة تقليل الاغتراب 2024 للشهادات الفنية عبر الرابط الرسمي في دقائق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إتاحة رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2024 للشهادات الفنية، وذلك وفقًا للقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، ويُتاح الآن للطلاب الاستعلام عن نتيجة تحويلاتهم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتنسيق الجامعات المصرية.

كيفية الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2024

ويمكن للطلاب الآن الاطلاع على نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب 2024 عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات من خلال الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي عبر الرابط: https://tansik.digital.gov.eg/application/ إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب. كتابة الرقم السري الموجود في استمارة النجاح. الضغط على زر البحث لاستعراض الكلية التي تم الترشح لها بعد التحويل.

كما يتمكن الطلاب من معرفة الكلية النهائية التي جرى قبولهم بها بعد إتمام مرحلة التحويلات، سواء كان تقليل الاغتراب المناظر أو غير المناظر، وذلك وفقًا للنسبة المقررة 10% كما حددها المجلس الأعلى للجامعات.

قواعد تقليل الاغتراب للشهادات الفنية 2024

ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة التعليم العالي، تم فتح مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية، وذلك لتقليل فرص الاغتراب بين المحافظات المصرية. تشمل هذه المرحلة الطلاب الذين يرغبون في التحويل بين الكليات أو المعاهد الجامعية. يتم التحويل وفقًا للقواعد التي تنظمها الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات، والتي تضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

وتنقسم التحويلات إلى نوعين:

التحويل المناظر: يتم تحويل الطالب إلى كلية مشابهة لتخصصه الأصلي في جامعة أقرب إلى محل إقامته.

التحويل غير المناظر: يُسمح للطالب بالتحويل إلى كلية أخرى تختلف عن تخصصه الأصلي، بشرط استيفاء الحد الأدنى للقبول في هذه الكلية.

أهمية تقليل الاغتراب للطلاب

وتعد مرحلة تقليل الاغتراب فرصة مهمة للطلاب، حيث تهدف إلى تقليل العبء المادي والمعنوي على الطلاب وأولياء الأمور، من خلال تقريب مكان الدراسة إلى محل الإقامة، مما يسهل على الطالب التحصيل العلمي والالتزام بالحضور.

رابط الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2024

وللاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2024 للشهادات الفنية، يمكنكم الدخول إلى الرابط التالي: https://tansik.digital.gov.eg/application/، واتباع الخطوات المذكورة للاستعلام عن الكلية التي تم الترشح لها بعد التحويل.