نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على نتيجة التنسيق الثاني للصف الأول لمرحلة رياض الأطفال بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم إعلان التنسيق الثاني لنتيجة الصف الأول رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات للعام الدراسى 2024 / 2025.

حيث يتم الدخول على موقع المديرية:

https://www.gizaedu.net

و البحث بالرقم القومى للطالب.

وعند قبول نتيجة الطالب على الموقع يجب طباعة استمارة النتيجة واستمارة التقدم وتقديمهما للمدرسة المقبول بها وهي من ضمن الاوراق المطلوبة.

ثم يتوجه ولي أمر للمدرسة المقبول بها نجله لاستكمال باقى الإجراءات خلال ١٥ يوم.

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