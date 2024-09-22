نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر مقررات امتحان شهر أكتوبر لتلاميذ الصف الثالث الابتدائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقررات امتحان شهر أكتوبر لتلاميذ الصف الثالث الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2024/2025.

ونستعرض خلال تلك التقرير مقررات شهر أكتوبر لطلاب الصف الثالث الابتدائي وكانت كالتالي:

-اللغة العربية: الموضوع الأول والثاني

-كونكت: الوحدة الأولى والثانية والثالثة منها فقط الدرس الأول والثاني

-الرياضيات: الوحدة الأول والثانية والثالثة منها فقط الدرس الأول والثاني

- التربية الدينية: الموضوع الأول والثاني

انتظمت الدراسة بالفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الجديد 2024/2025، لليوم الثاني على التوالي لعدد من المحافظات التي بدأ فيها العام الدراسي اليوم الأحد.

ووفقا للخريطة الزمنية 2024/2025، يبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام اعتبارا من يوم السبت ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ ولمدة أسبوعين لتنتهي يوم الخميس ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.