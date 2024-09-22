نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بداية فصل الخريف: تقلبات جوية وتوقعات الطقس في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، أن فصل الصيف قد انتهى فلكيًا ورسميًا اليوم الأحد، ليبدأ بعده فصل الخريف.

يُتوقع أن يستمر فصل الخريف هذا العام لمدة 89 يومًا و19 ساعة و38 دقيقة، ويُعتبر يوم ذروة الاعتدال الخريفي هو اليوم الذي تشرق فيه الشمس مباشرة على خط الاستواء، حيث يتساوى طول النهار والليل في جميع أنحاء العالم.

بينما يكون فصل الخريف في نصف الكرة الشمالي، يُعتبر فصل الربيع في نصف الكرة الجنوبي.

خصائص فصل الخريف

فصل الخريف هو فترة انتقالية تتميز بالتحول التدريجي من حرارة الصيف إلى برودة الشتاء.

يمتاز هذا الفصل بالاعتدال في درجات الحرارة، ولكنه أيضًا يشهد العديد من التقلبات الجوية الحادة والسريعة، خاصة في النصف الثاني منه مع اقتراب فصل الشتاء.

كما يُعتبر فصل الخريف فترة تتخللها موجات من الاضطرابات الجوية، مما يجعل الحالة الجوية أكثر ديناميكية.

تأثير التغيرات المناخية

في سياق حديثه، أشار فهيم إلى أن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض تدريجيًا بعد ارتفاعات سريعة.

كانت الحرارة قد بلغت ذروتها يوم الجمعة الماضية، كجزء من الاضطرابات الطبيعية التي تحدث في هذا التوقيت من العام.

ومع ذلك، فإن التراجعات في درجات الحرارة لا تعني بالضرورة عدم عودة الارتفاعات مرة أخرى، فالطقس غالبًا ما يكون متدرجًا خلال الانتقال بين الفصول، حيث تظهر الموجات الحارة الشديدة بشكل متقطع.

انتهاء الموجات الحارة

من الطبيعي أن تُصاحب فترة الانتقال بين الفصول بعض الموجات الحارة الشديدة التي تستمر لفترات قصيرة.

بعد انتهاء هذه الموجات، يتحول الطقس إلى درجات حرارة حارة اعتيادية أو معتدلة، قبل أن تدخل درجات حرارة الشتاء لمستواها الطبيعي.

تساقط الأمطار

وفي حديثه عن الأجواء الحالية، أفاد فهيم بأن اليوم الأحد يُتوقع بشكل استثنائي تهيؤ الفرص لتساقط الأمطار بشكل محدود، على بعض الأجزاء من محافظات الدلتا والقاهرة الكبرى، وذلك بين فترات الظهر والعصر.

يُعد هذا التغير علامة على دخول فصل الخريف والتأثيرات الجوية التي تصاحبه.

التقلبات الجوية والتحديات الزراعية

تشير التغيرات الجوية السريعة إلى ضرورة انتباه المزارعين والمختصين في الزراعة، حيث يمكن أن تؤثر هذه التقلبات على الإنتاج الزراعي.

تتطلب الظروف الجوية المتغيرة استراتيجيات مناسبة للتكيف مع التأثيرات المحتملة. لذا، يُنصح المزارعون بمتابعة النشرات الجوية وتوقعات الطقس لضمان حماية المحاصيل.

أهمية الاستعداد للموسم الزراعي

في سياق الحديث عن الزراعة، من المهم أن يكون هناك استعداد جيد لموسم الخريف. يُعتبر هذا الفصل مهمًا لزراعة العديد من المحاصيل التي تحتاج إلى درجات حرارة معتدلة.

يجب أن يكون هناك تركيز على الأنشطة الزراعية، مثل اختيار المحاصيل المناسبة والتوقيت المثالي للزراعة. كما يجب على المزارعين اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي تقلبات جوية مفاجئة قد تؤثر على محاصيلهم.