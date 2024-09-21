نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء فصل الخريف 2024: انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن غدًا الأحد هو البداية الرسمية لفصل الخريف 2024، مشيرة إلى انخفاضات جديدة في درجات الحرارة.

وأكدت أن الأسبوع الجاري سيشهد درجات حرارة حول المعدل الطبيعي، حيث ستتراوح درجات الحرارة العظمى بين 32 و33 درجة مئوية.

توقعات حالة الطقس

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» الذي يُعرض على القناة الأولى المصرية، أوضحت غانم أنه مع بدء فصل الخريف، ستشهد حالة الطقس فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

وأشارت إلى أن الأجواء ستتحول إلى خريفية بشكل ملحوظ.

التغيرات الجوية

اعتبارًا من الغد، ستتحول مصادر الكتل الهوائية إلى كتل شمالية قادمة من جنوب غرب أوروبا، مرورًا بالبحر المتوسط، مع امتداد مرتفع العروض الوسطى.

ومن المتوقع أن يتأثر الطقس تدريجيًا بامتداد منخفض جوي، مما سيسبب وجود بعض السحب المنخفضة والمتوسطة التي قد تحجب جزءًا من أشعة الشمس.

درجات الحرارة

ستشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين 4 إلى 6 درجات على معظم أنحاء الجمهورية، ومع ذلك، ستظل نسب الرطوبة مرتفعة، لكنها لن تكون بشكل كبير.

الأجواء نهارًا وليلًا