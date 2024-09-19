وزارة العمل : ندوتين للتوعية تحت شعار”سلامتك تهمنا” بالتنسيق مع القطاع الخاص...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 سبتمبر 2024 11:25 صباحاً - تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ،وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي يوم الثلاثاء ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية بتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وهو ما يأتي اتساقاً مع ما التزمت به الحكومة في برنامج عملها للفترة 2024 – 2027، نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد ، فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، حيث عقدت ندوتين للتوعية بالوحدة المحلية لقرى القصر بحضور 51 من العاملين بالوحدة ، و العاملين بمستشفى الفرافرة المركزي بمشاركة 28 من العاملين والإداريين ، بعنوان "سلامتك تهمنا مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر الموجوده في بيئة العمل وخطة الطوارئ وكيفية اعدادها وتنفيذها على أرض الواقع"، وتناولت المحاضرات كيفية الوقاية والتعامل مع انواع الحرائق ، ووسائل الاطفاء ، ومتابعة إعداد وتنفيذ خطط الطوارئ ، وتأثير التغيرات المناخية على بيئة العمل، والمخاطر المختلفة الخاصة بالسلامه والصحة المهنية ، وكذلك عرض موضوعات تخص سلامة وتأمين العاملين وكذا تأمين بيئة العمل داخل وخارج المنشأة ، يأتى ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة فى مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشات من أجل الحفاظ على ارواحهم وحمايتهم والمترددين عليهم من أي مخاطر محتملة مع بداية العام الدراسى الجديد ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ..

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك الجهود تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ،تحت شعار "سلامتك تهمنا"،بالتنسيق مع القطاع الخاص،وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية ، وأضاف مدير المديرية ، أنه قام بتنظيم الندوتين مكتب السلامة والصحة المهنية والعمل بالفرافرة ، ومكتب السلامه والصحة المهنية بالداخلة تحت إشراف إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ..