ضبط 4 متهمين بسرقة كمية من الكابلات والأسلاك الكهربائية بالأقصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 سبتمبر 2024 09:32 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.. فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الجيزة – الأقصر – كفر الشيخ) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-



مديرية أمن الجيزة

ضبط (4 أشخاص - بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد) لقيامهم بسرقة مخزن إحدى الشركات ، وإعترفوا بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم (مالك مخزن خردة "سيئ النية" – مقيم بدائرة قسم ثان أكتوبر ) تم ضبطه وأرشد عن المسروقات.

مديرية أمن الأقصر

ضبط (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (كمية من الكابلات والأسلاك الكهربائية– 5 ملصقات عواكس – دراجة نارية " بدون لوحات معدنية" – دراجة نارية" تروسيكل" – ميزان كهربائى – صاروخ كهربائى ) ، وبمواجهتهم إعترفوا بأن المضبوطات حصيلة نشاطهم الإجرامى فى سرقة المهمات المصلحية



مديرية أمن كفر الشيخ

ضبط (عامل) لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الشركات بدائرة مركز شرطة الرياض وأرشد عن المبلغ المالى المستولى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية