رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - رئيس هيئة الرعاية الصحية يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ويُثَمِّن تعاونهما مع الهيئة في مجالات الاستدامة والتوعية الصحية والتحول الرقمي

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نستهدف إطلاق برنامج مشترك مع UNDP لدعم حلول مبتكرة لترشيد استهلاك الطاقة والمياه عبر أنظمة إدارة المباني BMS إلكترونيًا مع اختيار "مجمع الإسماعيلية الطبي" كمرحلة أولى وكذلك تشغيل المستشفى الافتراضي بالإسماعيلية

الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: سعداء بنجاح تعاون البرنامج مع هيئة الرعاية الصحية في مشاريع التحول الأخضر بمستشفى شرم الشيخ الدولي ويهنئ الهيئة بجائزة الاتحاد الدولي للمستشفيات في الاستدامة الصحية ويؤكد على أهمية توثيق التجربة وقصة النجاح مع البرنامج

الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر يشيد بجهود مصر في احتواء الأزمة الإنسانية في غزة والسوادان ويُثمِّن جهود هيئة الرعاية الصحية في تقديم خدمات عالية المستوى للأشقاء السودانيين في الأقصر وأسوان

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وهم السيد أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم للبرنامج في مصر، والسيد محمد بيومي، قائد فريق البيئة في البرنامج، والسيد عبدالرازق أبو العلا، مدير البرنامج، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي في القاهرة.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي في مستهل اللقاء عن اعتزازه بالعلاقة المتميزة التي تجمع الهيئة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون في المشاريع الصحية والبيئية المختلفة. وأثنى على جهود البرنامج في دعم تحقيق أهداف الهيئة في مجالات الاستدامة، التوعية الصحية، والتحول الرقمي، مشددًا على التزام الهيئة بتحقيق الاستدامة البيئية بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية في هذا المجال.

وأشار الدكتور السبكي إلى أن الهيئة تستهدف إطلاق برنامج مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم حلول مبتكرة لترشيد استهلاك الطاقة والمياه من خلال أنظمة إدارة المباني (BMS) إلكترونيًا، موضحًا أن "مجمع الإسماعيلية الطبي" سيكون المرحلة الأولى من هذا البرنامج. كما تطرق إلى بحث التعاون لتشغيل المستشفى الافتراضي بالإسماعيلية بأحدث التجهيزات والتقنيات، لضمان تقديم خدمات صحية متميزة تتماشى مع التطورات التكنولوجية.

وأكد الدكتور السبكي أهمية تنمية العلاقات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات الصحية، وتوسيع نطاق المشاريع الخضراء والاستدامة البيئية بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، لافتًا إلى أن هذه التعاونات ستساهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة التي تسعى مصر لتحقيقها.

من جانبه، أشاد السيد أليساندرو فراكاسيتي بجهود هيئة الرعاية الصحية في تنفيذ مشاريع التحول الأخضر، معربًا عن فخره بنجاح التعاون مع الهيئة في مستشفى شرم الشيخ الدولي. كما أثنى على حصول الهيئة على جائزة الاتحاد الدولي للمستشفيات (IHF) في مجال الاستدامة الصحية والمسئولية المجتمعية، مؤكدًا أهمية توثيق التجربة وقصة النجاح مع البرنامج، وتوسيع نطاق التعاون في المستقبل.

وأشاد فراكاسيتي أيضًا بجهود مصر في احتواء الأزمة الإنسانية في غزة والسودان، مثمنًا جهود هيئة الرعاية الصحية في تقديم خدمات عالية الجودة للأشقاء السودانيين في الأقصر وأسوان. كما أعرب عن تقديره لجهود الهيئة في تطوير المنظومة الصحية بما يتماشى مع المعايير العالمية، مؤكدًا استمرار التعاون لدعم مزيد من المشاريع المشتركة.

حضر اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية: الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلية وإدارة الدواء، واللواء هشام شندي، مستشار رئيس الهيئة للصحة الإلكترونية والطب الاتصالي ومدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور عمرو عبدالنبي، مستشار رئيس الهيئة للشراكات وتنمية الأعمال، والدكتور أحمد العزب، مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتطوير والمشرف العام على منظومة الطوارئ والرعاية العاجلة، والدكتورة نيرمين عاشور، المشرف العام على مشروعات الاستدامة والتحول الأخضر، والدكتورة ريهام سلامة، مدير إدارة التعاون الدولي، والدكتور مهند عاطف، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة.