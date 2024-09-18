وزير التعليم: أول يوم دراسي سأكون في مدارس سوهاج

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 سبتمبر 2024 05:34 مساءً - أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيزور مدارس محافظة سوهاج أول يوم دراسى، قائلا: " يوم السبت هنكون في سوهاج بإذن الله".

جاء ذلك خلال لقاء محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مع صحفيين التعليم المنعقد حاليا؛ لاستعراض رؤية الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتوضيح أهم ملامح المرحلة القادمة التي تستدعي تضافر جهود جميع الأطراف المعنية بقطاع التعليم، والتوجهات المستقبلية الهادفة إلى تطوير العمل بالوزارة.