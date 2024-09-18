كولر يعدل فى تشكيل الأهلي أمام جورماهيا بسبب السوبر الأفريقي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 سبتمبر 2024 04:29 مساءً - يخطط مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لإجراء تعديلات على تشكيل الفريق في مباراته ضد جورماهيا مساء السبت المقبل على استاد القاهرة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، من أجل إخفاء ملامح وخطة اللعب الخاصة بالفريق الأحمر قبل خوض مباراة السوبر الأفريقي ضد الزمالك يوم 27 سبتمبر الجاري بالسعودية.

وفاز الأهلي في مباراة الذهاب أمام بطل كينيا والتي جمعتهما الأحد الماضي بثلاثية نظيفة خارج الديار.

ويرغب كولر في إخفاء خطة وملامح اللعب الخاصة بالأهلي قبل مباراة السوبر من أجل تصعيب المهمة على الجهاز الفني للزمالك في قراءة وتحليل أسلوب وطريقة لعب الفريق الأحمر من أجل مباغتته في لقاء السوبر الإفريقي.

ويدرس كولر إراحة بعض اللاعبين الأساسيين ومنح الفرصة لعدد آخر من اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء الذهاب الماضي بكينيا، من أجل تجهيز كل اللاعبين وعدم معرفة غريمه التقليدي بأسلوب اللعب الذي سيعتمده في مباراة السوبر الإفريقي.

وتلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجاري في بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.

جاءت موافقة «كاف» بعدما تقدم الأهلي بطلب للاتحاد الإفريقي يطلب فيه تسليم درع الدوري؛ رغبةً في الاحتفال به مع الجماهير التي سوف تحضر المباراة.

افتتح الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نيايو الوطني.

يذكر أن الأهلي فاز بدوري أبطال أفريقيا 12 مرة آخرها الموسم الماضي، حيث يحمل الرقم