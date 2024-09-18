ضبط متهمة بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 سبتمبر 2024 02:34 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام القائمين على إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة ، بالنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات وهمية فى العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الكيان المشار إليه وضبط (المديرة المسئولة، مقيمة بالقليوبية) وبالتفتيش فى حضورها عثر على (عدد من الشهادات المنسوبة لإحدى الجامعات الأجنبية – دفتر إستمارات حجز "كورس").

وبمواجهتها إعترفت بأنها المديرة المسئولة وإرتكابها المخالفات المشار إليها بالإشتراك مع مالك الكيان المشار إليه بقصد تحقيق الربح المادى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.