معرض ملابس و شنط مدرسية.. التحالف الوطني يشارك في الأنشطة الخيرية بالمحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 سبتمبر 2024 01:33 مساءً - تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفي إطار مبادرة "ايد واحدة"، أعلنت جمعية الأورمان عن تنفيذ سلسلة من الأنشطة الاجتماعية والخيرية في عدد من المحافظات المصرية، بهدف دعم الأسر المحتاجة وتعزيز التعليم.

توزيع شنط وأدوات مدرسية

قامت الجمعية بتنظيم فعالية لتوزيع شنط وأدوات مدرسية على 3500 طالب في كل من محافظات كفر الشيخ، أسيوط، والمنوفية، والمنيا. هذا الجهد يهدف إلى توفير المستلزمات الدراسية للأطفال من الأسر ذات الدخل المحدود، وذلك في إطار سعي الجمعية لتحقيق دعم شامل في المجال التعليمي.

محافظة كفر الشيخ: شملت قرى مراكز كفر الشيخ، الحامول، بلطيم، الرياض، بيلا، سيدي سالم، دسوق، مطوبس، قلين، وفوه.محافظة أسيوط: شملت قرى مراكز البداري، الساحل، أبنوب، أسيوط، منفلوط، القوصية، ديروط، أبو تيج، صدفة، والغنايم.محافظة المنوفية: شملت قرى مراكز أشمون، الباجور، بركة السبع، تلا، قويسنا، الشهداء، ومنوف.محافظة المنيا: شملت قرى مراكز ملوي، أبو قرقاص، سمالوط، بني مزار، مغاغة، والعَدُوَة.

معرض ملابس

ضمن المبادرة، نظمت الجمعية أيضاً معرضاً للملابس في محافظة البحيرة، شهد المعرض توزيع الملابس على 500 مستفيد في مركز الدلنجات، بما في ذلك قرى جزائر عيسى، المقرحى، كوم زمران، خمارة، ومدينة الدلنجات.

إعادة إعمار

في خطوة هامة لتحسين ظروف السكن، قامت جمعية الأورمان بإعادة إعمار 25 منزلاً في قرية السرارية بمركز سمالوط في محافظة المنيا، وذلك يوم 16 سبتمبر 2024. هذه المبادرة تستهدف دعم 25 أسرة من الأسر المحتاجة وتحسين ظروفهم المعيشية.

تأتي هذه الأنشطة ضمن جهود التحالف الوطني جمعية الأورمان المستمرة ضمن حملة ايد واحدة والتي تهدف تحقيق الأهداف التالية:

تقديم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية.

تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك الاجتماعي.

