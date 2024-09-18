ضبط سيدة فبركت مشهد انتحارها على «تيك توك» لزيادة نسبة المشاهدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 سبتمبر 2024 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" تظهر خلاله سيدة تقوم بمحاولة الإنتحار وإحداث إصابة نفسها برقبتها بإستخدام "كتر".

بالفحص وإجراء التحريات تبين أن الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول أسيوط).. بإستدعائها وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها، وبمواجهتها بالفيديو المشار إليه قررت يإفتعالها محاولة الإنتحار وإصابة نفسها بـ (كتر ) ووضع كمية من صبغة حمراء على رقبتها والإدعاء بإيهامها كريمتها أنها قد تتخلص من حياتها إذا حاولت الخروج من المنزل، فى إطار زيادة نسبة المشاهدات على ذات التطبيق للتربح مالياً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.