وزارة العدل تطلق العمل في مكاتب التصديق في عشر محافظات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 سبتمبر 2024 12:32 مساءً - تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن المشروع القومي للتنمية البشرية " مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان" التى تم إطلاقها بمشاركة 26 وزارة، فضلًا عن مؤسسات المجتمع المدني، والجهات العاملة في مجال التنمية البشرية، ولمدة (100) يوم، والتي تستهدف تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات مُتميزة ومُيسرة للمُواطنين؛ بحيث تشمل كافة الفئات العمرية بجميع محافظات الجمهورية

أطلقت وزارة العدل اليوم 18/9/2024 خدمة التصديق على المحررات الرسمية في (10) مكاتب تصديق بمحافظات (الإسكندرية – الدقهلية - المنوفية - الإسماعيلية – جنوب سيناء – البحر الأحمر – أسيوط – قنا – الأقصر – أسوان)، وذلك بهدف التيسير على المواطنين، ورفع عناء انتقالهم إلى المقر المركزي الوحيد للحصول على هذه الخدمة ، وجارى استحداث عشر مقرات جديدة في محافظات أخرى لتيسير تقديم خدمة التصديق على المحررات لمواطني هذه المحافظات .

وفي سبيل تفعيل هذه الخدمة، أصدر المستشار وزير العدل 10 قرارات وزارية لإنشاء مكاتب التصديق في تلك المحافظات، ووجه سيادته باتخاذ الإجراءات الآتية:

1. تدريب (40) مستشار وإداري على أعمال التصديق على المُحررات.

2. تجهيز مقرات لهذه المكاتب داخل المحاكم الابتدائية في المحافظات المذكورة.

3. صك الأختام اللازمة لتفعيل الخدمة من مصلحة الدمغة والموازين.