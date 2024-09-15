طقس غدا حار رطب نهارًا على معظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 33

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 سبتمبر 2024 03:35 مساءً - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الاثنين، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على سيناء وجنوب البلاد.. مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وذكرت الهيئة- في بيان، اليوم "الأحد"، أنه متوقع رياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، كما متوقع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأضافت أن حالة البحر المتوسط متوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر متوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر المدينة العظمى الصغرىالقاهرة 33 24العاصمة الإدارية 34 246 أكتوبر 34 23بنهــــا 33 24 دمنهور 32 24وادي النطرون 34 24كفر الشيخ 33 23المنصورة 33 24 الزقازيق 35 24 شبين الكوم 33 23طنطا 32 23دمياط 32 26 بورسعيد 31 26الإسماعيلية 35 24السويس 35 24العريش 33 23رفح 31 23رأس سدر 34 25نخل 32 17 كاترين 28 15الطور 33 26طابا 32 25شرم الشيخ 37 28الإسكندرية 30 24العلمين 30 24مطروح 29 24السلوم 30 23سيوة 34 25رأس غارب 35 28الغردقة 36 28سفاجا 37 28مرسى علم 37 28شلاتين 36 29حلايب 33 28أبورماد 34 27 رأس حدربة 34 28الفيوم 35 24بني سويف 35 24المنيا 36 23أسيوط 37 24سوهاج 38 25قنا 40 27 الأقصر 41 27أسوان 41 28الوادي الجديد 40 26أبوسمبل 40 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية: العظمى الصغرىمكة 41 28المدينة 43 29 الرياض 41 28المنامة 38 32أبوظبي 41 29الدوحة 40 32الكويت 43 28دمشق 31 16بيروت 30 26عمان 29 17القدس 28 19غزة 31 25بغداد 40 25مسقط 33 31صنعاء 27 12الخرطوم 38 27طرابلس 27 23تونس 29 20الجزائر 26 16الرباط 28 19نواكشوط 32 25

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم: العظمى الصغرىأنقرة 27 13إسطنبول 25 18إسلام آباد 33 22نيودلهي 34 25 جاكرتا 35 21بكين 27 17كوالالمبور 33 24طوكيو 30 22 أثينا 28 18روما 26 13باريس 19 10مدريد 30 15برلين 19 13لندن 20 12مونتريال 27 17موسكو 27 14 نيويورك 27 17واشنطن 26 16أديس أبابا 22 12