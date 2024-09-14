نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يهنئ الفائزة بالمركز السادس بمسابقة "الشيخة فاطمة" للقرآن الكريم بدبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف المتسابقة أسماء يونس إبراهيم الباز مرشحة وزارة الأوقاف المصرية، لفوزها بالمركز السادس في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم بدبي في دورتها الثامنة.

وقرر وزير الأوقاف تكريم الفائزة أسماء يونس إبراهيم الباز بمنحها درع وزارة الأوقاف المصرية وشهادة تقدير لمشاركتها المتميزة في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم بدبي في دورتها الثامنة.

شهدت مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم بدبي في دورتها الثامنة مشاركة أكثر من 60 دولة وجالية إسلامية من مختلف أنحاء العالم، حيث تنافست المتسابقات على المراكز الأولى في هذه الفعالية القرآنية الدولية.

جدير بالذكر أن المتسابقة أسماء يونس إبراهيم الباز فازت بتكريم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في احتفال وزارة الأوقاف المصرية بليلة القدر 1445هــ لفوزها بالمركز الثاني في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، في الفرع الأول حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة.