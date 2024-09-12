وزير الصحة يستقبل رئيس اتحاد المستشفيات العربية لمناقشة سبل التعاون المشترك لدعم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 سبتمبر 2024 01:32 مساءً - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، رئيس اتحاد المستشفيات العربية وعضو مجلس النواب اللبناني، فادي علامة، والوفد المرافق له، وذلك لمناقشة سبل التعاون المشترك لدعم القطاع الصحي، اليوم الخميس بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بضيوفه الكرام، مؤكداً على أهمية تعزيز سبل التعاون المشترك بين الوزارة واتحاد المستشفيات العربية بما يضمن تحقيق رؤية الدولة في تعزيز القطاع الصحي.

وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول مناقشة سبل التعاون المشترك ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث أكد الوزير في هذا الشأن أن الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، جزء أصيل ضمن أهداف التنمية البشرية، لافتاٌ إلى أن الأمر أصبح لا يقتصر على الكوادر الطبية فقط ولكنه أصبح يتضمن التوعية الصحيحة للمجتمع في مختلف الجوانب الصحية.

ولفت "عبدالغفار" إلى حرص رئيس اتحاد المستشفيات العربية إلى دعوة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان لحضور الملتقى السنوي لاتحاد المستشفيات العربية واحتفالية اليوبيل الفضي الذي من المُقرر إقامته في أبو ظبي على مدار يومين في الفترة من 29 إلى 30 أكتوبر المقبل، حيث رحب الوزير بالدعوة الكريمة، مؤكداً أنه يولي اهتماماً لحضور الملتقي.

حضر الاجتماع الدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، ومن جانب اتحاد المستشفيات العربية حضر؛ المدير التنفيذي للاتحاد، أليس يمين، والدكتور أسامة شاهين، عضو المجلس التنفيذي، والدكتور علي أبو قرين، عضو المجلس التنفيذي.