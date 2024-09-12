ضبط مرتكب واقعة سرقة فيلا مدرب حراس مرمي وإعادة المسروقات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 سبتمبر 2024 09:32 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على عدد من المواقع الإخبارية متضمن واقعة سرقة مسكن (مدرب حراس مرمى) بالجيزة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة أول الشيخ زايد من الشخص المذكور بإكتشافه سرقة "مشغولات ذهبية" من داخل مسكنه بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) ، وبحوزته "الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وقرر بإخفائه للمسروقات لدى عميله سىء النية (مالك مقهى - مقيم بمحافظة الجيزة) أمكن ضبطه ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.