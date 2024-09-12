السفارة المصرية بالعراق تنظم زيارة لوزير الصناعة والنقل إلى بغداد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 سبتمبر 2024 07:36 صباحاً - ​نظمت السفارة المصرية لدى العراق زيارة للفريق مهندس "كامل الوزير"، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى بغداد، خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ سبتمبر الجاري، وذلك على رأس وفد ضم اللواء "حسام الدين مصطفى"، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس "سيد متولي"، رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ورؤساء ١٣ شركة مصرية من كبريات الشركات المتخصصة في مشروعات البنية التحتية والطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ ومشروعات الإسكان.

​

وشملت لقاءات الفريق مهندس "كامل الوزير" خلال الزيارة كل من السيد المهندس "محمد شياع السوداني"، رئيس مجلس الوزراء العراقي، والسيد "رزاق محيبس السعداوي"، وزير النقل العراقي، والسيد "بنكين ريكاني"، وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والسيد "خالد بتال"، وزير الصناعة والمعادن العراقي، بالإضافة إلى مقابلة السيد "حيدر مكية"، رئيس هيئة الاستثمار الوطنية العراقية، فضلاً عن القيام بجولة ميدانية بمشروع تشييد جسر الصرافية الذي تنفذه شركة "سامكو الوطنية للتشييد"، ومشروع تطوير تقاطع معسكر الرشيد الذي تنفذه شركة "النصر العامة للمقاولات"، وذلك بحضور السيد السفير "أحمد سمير"، سفير جمهورية مصر العربية في العراق، وأعضاء السفارة.

وقد تناول الجانبان خلال الزيارة سبل التعاون المشترك لتنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية المختلفة بالعراق، وخاصةً في مجالات تنمية البنية التحتية العراقية، وتشييد الطرق والكباري والسكك الحديدية والمدن السكنية ومحطات الكهرباء والمياه. كما أعرب وفد الشركات المصرية عن قدرتهم على تنفيذ المشروعات المطلوبة بأفضل جودة، ووفق المخططات الزمنية المحددة، مؤكدين على وجود رغبة حقيقية من الجانب المصري في نقل تجاربهم الناجحة للشركات العراقية الشقيقة.