الفريق أحمد خليفة يلتقى رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بسلطنة عمان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 12:32 مساءً - إلتقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق الركن بحرى / عبد الله بن خميس بن عبد الله الرئيسى رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بسلطنة عمان والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً ، حيث أُجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .

تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وسبل دعم علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين فى العديد من المجالات .

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إعتزازه بالعلاقات الراسخة التى تربط القوات المسلحة المصرية والعمانية ، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز أواصر التعاون فى مختلف المجالات العسكرية .

من جانبه أعرب رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بسلطنة عمان عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيد من التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين .

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والعمانية والملحق العسكرى العمانى بالقاهرة .