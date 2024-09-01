لقاءات واجتماعات.. تعرف على أنشطة الرئيس السيسى خلال النصف الثانى من أغسطس.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 سبتمبر 2024 11:26 صباحاً - استعرض المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية، أنشطة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 15 أغسطس حتي النصف الثاني من شهر أغسطس، حيث قام الرئيس بالعديد من الأنشطة والفعاليات والاجتماعات.

استقبل وفدًا رفيع المستوى من أعضاء مجلس النواب والشيوخ الأمريكى، وتناول الاجتماع التأكيد على عمق الشركة الاستراتيجية التي تجمع البلدين وأعربوا عن تقديرهم للجهود المصرية المكثفة والمخلصة لنزع فتيل الأزمة ووقف الحرب في قطاع غزة وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محافظ البنك المركزي، حيث اطلع على مؤشرات الوضع الاقتصادي المصري والعالمي وأداء القطاع المصرفي والسياسات النقدية بالدولة، كما استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي قام بزيارة رسمية لمصر على رأس وفد حكومي عراقي رفيع المستوى، حيث تضمن اللقاء تعزيز سبل التعاون بين البلدين، في إطار العلاقات بين البلدين.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفريق أول شارلز برون، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، والوفد المرافق له، وذلك بحضور القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة، وقد ركز اللقاء على التطورات الجارية في الشرق الأوسط، حيث أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الوضع الإقليمي الراهن يتطلب وقفة حاسمة من جميع الأطراف بهدف وقف حالة التصعيد التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع كل من، وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث اطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تطورات العمل الجاري لتعزيز فعالية منظومة التقاضي وسرعة إنجاز القضايا المطروحة أمام المحاكم لا سيما من خلال تفعيل الوسائل التكنولوجية الحديثة والتحول الرقمي.

كما شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والري ووزير الزراعة والاستصلاح والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وقد تناول الاجتماع السبل لتوفير احتياجات المشروعات الزراعية والمائية ومن بينها مشروع الدلتا الجديدة ومشروعات جهاز مستقبل مصر بجميع أنحاء الجمهورية مع إبراز ما تتميز به تلك المشروعات من تكامل اقتصادي شامل.

ومنح الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء اليمين القانونية للمستشار عبد الرزاق محمود شعيب رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نائبة سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك بحضور وزير الهجرة وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المتميز والتاريخي بين مصر والأمم المتحدة، حيث تم استعراض الدور المصري في مختلف محاور التعاون متعدد الأطراف، وخاصة الأمن والسلم وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي، وذلك بحضور وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة، وشهد اللقاء التشديد على قوة الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين.

وكما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ووزير الأوقاف، وتناول الاجتماع خطة عمل وزارة الأوقاف خلال الفترة المقبلة من خلال محاورها الأربعة، واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الفرنسي.