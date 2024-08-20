قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قرار إنشاء جامعة حلوان الأهلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 03:31 مساءً - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 344 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 43 لسنة 2022 بإنشاء جامعة أهلية باسم جامعة حلوان الأهلية.

وبحسب القرار تضاف إلى كليات جامعة حلوان الأهلية: الطب البشري، على أن يكون بدء الدراسة بتلك الكلية مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي أو التعاقد على تشغيل مستشفى لمدة تغطي الدفعات الملتحقة بالكلية، وبعد موافقة مجلس الجامعات الأهلية على المنشآت وبرنامج التشغيل.

نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.