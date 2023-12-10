المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي يصل مقر الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 09:32 صباحاً - وصل منذ قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، في التاسعة صباح اليوم الأحد، بمدرسة الشهيد البطل مصطفى يسري عميرة، في مصر الجديدة.

ووفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، ويبدأ التصويت من 9 صباحا وحتى 9 مساء، ويوم 13 ديسمبر تنتهي عملية الفرز وترسل المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية بالبلاد، بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لنحو 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة.

وتشكل الهيئة غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين في الداخل بأصواتهم بالمراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة بانتخابات الخارج برئاسة أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.