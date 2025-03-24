نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» توقع اتفاقية تعاون مع شركة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 24 مارس 2025 08:11 مساءً - شاهندة إبراهيم – أعلنت مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية»، توقيع اتفاقية مع شركة «Shenzhen COMEN» للمعدات الطبية، «COMEN» المحدودة، المتخصصة في تصنيع المعدات الطبية المطوّرة، لتطوير الخدمات والتقنيات الطبية بجميع مرافق المجموعة.

تأسست شركة «Shenzhen COMEN» عام 2002 في مدينة شينتشين بالصين، وتحظى بقدرات تنافسية في مجالي البحث والتطوير لتلبية احتياجات المختصون في مجال الرعاية الصحية.

وبموجب هذه الشراكة ستقوم شركة «Shenzhen COMEN والموزع التابع لها «Alkan Medical»، بتزويد مجموعة ألاميدا بمعدات طبية متقدمة بالإضافة إلى مجموعة شاملة من المبادرات التدريبية والتسويقية والتعليمية لتأهيل الكوادر الطبية بالمعرفة اللازمة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور فهد خاطر، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية»، عن اعتزازه بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة «Shenzhen COMEN» للمعدات الطبية، لما تتمتع به من مكانة في مجال الابتكار والتكنولوجيا الطبية.

وأشار خاطر إلى أهمية هذا التعاون في تمكين مجموعة ألاميدا لتوفير خدمات رعاية صحية فائقة الجودة عبر استخدام المعدات الطبية المزودة بأحدث التقنيات المطوّرة وتحسين الكفاءة التشغيلية.

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كما أوضح أنه يتطلع إلى أن يثمر هذا التعاون عن إحداث تغير إيجابي وملموس في جميع مرافق المجموعة وعلى مستوى قطاع الرعاية الصحية في مصر.

وبدوره، أشار مايكل داي، مدير قطاع المبيعات الدولية بشركة «Shenzhen COMEN» للمعدات الطبية، إلى الفرص الواعدة التي تذخر بها هذه الشراكة والتي ستسهم في تنمية وتطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر.

كما أضاف داي، أن هذه الشراكة ستثمر عن تحسين خدمات الرعاية الصحية ونتائج المرضى عبر الاستفادة من خبرات الطرفين في توفير أحدث التقنيات الطبية.