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نعرض لكم الان تفاصيل خبر سويسرا تظهر مساهمتها في الاقتصاد الأمريكي لتجنب رسوم ترامب من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 24 مارس 2025 04:11 مساءً - سي إن بي سي_ أكد غي بارميلان، وزير الشؤون الاقتصادية السويسري، أن بلاده سلّطت الضوء على مساهمتها في الاقتصاد الأمريكي ، سعيًا منها لتجنب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.
يأتي توضيح الوزير بعد زيارة وفد سويسري واشنطن الأسبوع الماضي بعد إدراج سويسرا على قائمة الدول الخاضعة للتحقيق بسبب ممارسات تجارية غير عادلة.
وأضاف بارميلان أنه من الصعب الجزم بما إذا كانت سويسرا ستتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية المتبادلة، والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل، على الرغم من أن المسؤولين السويسريين أوضحوا موقف بلادهم.
وقال بارميلان في تصريحات صحفية “أعلنا استعدادنا للنقاش ولإظهار ما نحققه من فوائد للولايات المتحدة”.
وأضاف الوزير السويسري “لقد ألغينا الرسوم الجمركية الصناعية، وهذا يعني أن قرابة 99% من البضائع الأمريكية التي تصل إلى سويسرا تُعفى من الرسوم”.
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ولفت بارميلان إلى أن سويسرا، التي تنتظر لمعرفة ما سيعلن في 2 أبريل، هي سادس أكبر مستثمر أجنبي في الولايات المتحدة، وتوظف الشركات السويسرية نحو 400 ألف شخص في البلاد برواتب عالية.
وتابع “نحن مستثمرون أقوياء… ونريد استثمار المزيد”، مردفاً “لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا كافياً لمنع فرض الرسوم الجمركية”، معقباً “ستأتي المناقشات السياسية رفيعة المستوى لاحقاً”.
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