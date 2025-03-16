علاء ناجي: القابضة الغذائية تدرس طرح شركات تابعة في البورصة

دبي - احمد فتحي في الأحد 16 مارس 2025 03:14 مساءً - محمد أحمد_ أعلن الدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة تجري حالياً دراسات لتحديد الشركات التي سيتم إدراجها في البورصة خلال المرحلة المقبلة وفقا لقانون 95 لعام 1992.

وأضاف ناجي خلال مؤتمر صحفي، أن هناك شركتين تابعين مطروحين بالفعل بالبورصة وجاري حصر ودراسة باقي الشركات التي يمكن طرحها.

أوضح أن الشركة تعتمد على التمويل الذاتي لتنفيذ مشاريعها وخططها التطويرية، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تشمل مجمعات ومشاريع متنوعة.

وفي سياق آخر، كشف ناجي عن طرح منتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية على منصتي أمازون للتجارة الإلكترونية وطلبات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار خطة الشركة للتحول الرقمي، حيث يتم العمل حالياً على تطوير المنافذ والمجمعات التابعة للشركة القابضة، مشيراً إلى أنه سيتم إضافة خدمات التوصيل (الديليفري) ونقاط الولاء، فضلاً عن إنشاء تطبيق يتيح للأفراد شراء المنتجات عبر الإنترنت.