مال وأعمال

رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد…

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  • رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد… 1/10
  • رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد… 2/10
  • رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد… 3/10
  • رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد… 4/10
  • رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد… 5/10
  • رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد… 6/10
  • رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد… 7/10
  • رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد… 8/10
  • رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد… 9/10
  • رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد… 10/10

نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 16 مارس 2025 11:09 مساءً - دوت الخليج_ التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد؛ لاستعراض تفاصيل حصر  التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.

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وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وتكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.

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وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

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وأشارت مرسي إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار، كما أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.

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وأكدت وزيرة التضامن أن هناك تعاونًا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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