نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم السنوي في السعودية يستقر عند 2% فبراير الماضي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 16 مارس 2025 11:09 مساءً - سي إن بي سي_ استقر مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة العربية السعودية عند مستويات 2% في فبراير، وهو ذات المستوى الذي تم تسجيله في يناير بعد أن سجل ارتفاعاً من مستويات 1.9% في ديسمبر. وسجلت أسعار قسم السكن والكهرباء والمياه ارتفاعاً بـ 7.1% مدفوعاً بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 8.5%. وسجلت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1%، مدفوعة بارتفاع في أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.7%. وتراجعت أسعار قسم التأثيث وتجهيزات المنزل بـ 2.5%، وذلك بتأثير من انخفاض أسعار الأثاث والسجاد بـ 4.4%.

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