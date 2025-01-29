مال وأعمال

إيني تتوقع زيادة إنتاج حقل ظهر خلال عامين

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيني تتوقع زيادة إنتاج حقل ظهر خلال عامين من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 يناير 2025 10:15 مساءً - يارا الجنايني_ قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن شركة إيني الإيطالية، إحدى أكبر شركات الغاز على مستوى العالم، استأنفت أعمالها في حقل ظهر بعد عودة الحفار الخاص بالحقل، الذي وصل إلى موقعه في مصر يوم أمس، ليبدأ أعماله التجهيزية لإعادة الحفر وزيادة الطاقة الإنتاجية.

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وأشار مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي،  إلى أن رئيس مجلس إدارة شركة إيني أكد في لقائه معه أن الإصلاحات التي قامت بها الدولة المصرية، بما في ذلك سداد مستحقات الشركات الأجنبية بانتظام، قد ساهمت بشكل كبير في تعزيز ثقة الشركات العالمية في السوق المصرية.

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وأعرب رئيس الشركة عن تفاؤله، متوقعًا زيادة حجم إنتاج الغاز في حقل ظهر خلال العامين القادمين، مما يعزز قدرة مصر على تصدير الغاز الطبيعي في المستقبل.

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وأضاف أنه من المتوقع أن تعود مصر إلى الفائض في إنتاج الغاز، ما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي وزيادة في الإيرادات الوطنية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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