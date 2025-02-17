دونالد ترامب: بوتين يريد إنهاء الحرب مع أوكرانيا ويعمل بجدية…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 فبراير 2025 02:19 مساءً - سي إن بي سي_ أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريباً، وذلك في ظل التطورات المتسارعة بشأن الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

وأشار ترامب إلى أن بوتين يريد إنهاء الحرب، وأنه يعمل بجدية للغاية لصنع السلام ويتوقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتأتي تعليقاته في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة وروسيا لإجراء محادثات أولية في السعودية في الأيام المقبلة، بهدف وضع حد للحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ نحو 3 أعوام.

ومن جهته، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده لم تتلق أي دعوة للمشاركة في المحادثات في السعودية، مضيفاً أن كييف لن تجري محادثات مع روسيا قبل التشاور مع شركائها الاستراتيجيين.

في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اجتماعاً سيعقد في السعودية الأسبوع المقبل بين مسؤولين أميركيين وروس كبار ستشارك فيه أوكرانيا، الأمر الذي اثار موجة من التعليقات الأوروبية القلقة من الاستفراد بأوكرانيا.

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وفرضت الولايات المتحدة، في ظل إدارة الرئيس السابق جو بايدن وحلفاء كييف في جميع أنحاء العالم، موجات من العقوبات على موسكو، قبل ثلاث سنوات، بسبب غزوها أوكرانيا؛ بهدف إضعاف الاقتصاد الروسي، والحد من قدرة الكرملين على مواصلة الحرب.