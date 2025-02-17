نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار وترقب رسوم جمركية جديدة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 فبراير 2025 02:19 مساءً - _ ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، مع انخفاض الدولار الأمريكي، في ظل ترقّب المستثمرين لمزيد من التفاصيل حول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية، والتي قد تؤدي إلى تصاعد التوترات العالمية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% ليصل إلى 2899.73 دولار للأونصة، بعدما سجل مستوى قياسيًا بلغ 2942.70 دولار للأونصة في 11 فبراير.

كما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% لتصل إلى 2912.50 دولار للأونصة، ، وفق وكالة “”.

وتراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته في شهرين، وسط تقييم المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية جاءت أضعف من المتوقع، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وقال كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى “أواندا” كلفن وونغ، إن ضعف الدولار، إلى جانب الضبابية المحيطة بكيفية تعامل ترامب مع شركائه التجاريين فيما يتعلق بسياسة التعريفات الجمركية، يدعمان ارتفاع أسعار الذهب.

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وفي يوم الجمعة، صعّد ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية، مؤكدًا أن التعريفات على السيارات ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل.

في غضون ذلك، من المقرر أن يعقد كبار المسؤولين في إدارة ترامب محادثات سلام مع مفاوضين روس وأوكرانيين في المملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة.

وقال كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد تيم ووترر: “إذا أدت المحادثات بين المسؤولين الأمريكيين والروس إلى تحسين فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب، فقد يتراجع الطلب على الملاذات الآمنة، مما قد يُفقد الذهب بعضًا من زخمه”.

وأضاف: “لكن مع استمرار الحديث عن الرسوم الجمركية، والتضخم الذي يقلق المستثمرين، فقد يواصل الذهب الصعود حتى لو انخفضت تدفقات الملاذ الآمن”.

ويُنظر إلى الذهب على أنه تحوط ضد ارتفاع الأسعار والاضطرابات الجيوسياسية.