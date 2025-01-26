نعرض لكم الان تفاصيل خبر عادل اللمعي: استئناف حركة الملاحة عبر قناة السويس سينعكس على… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 26 يناير 2025 04:13 مساءً - محمد أحمد وفاطمة أبو زيد ويارا الجنايني _ أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس غرفة ملاحة بورسعيد، على جاهزية قناة السويس لاستئناف عملها بكامل طاقتها لاستقبال الخطوط الملاحية الكبرى، مؤكدًا أن استعادة حركة التجارة الدولية عبر الممر الملاحي الحيوي ستكون تدريجية، حيث يتوقف ذلك على استقرار الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر وباب المندب.

وأوضح اللمعي في تصريحات لجريدة “دوت الخليج”، أن هذا التوجه يمثل نقطة تحول رئيسية في استئناف حركة الملاحة البحرية عبر القناة، التي تعد أحد الأعمدة الرئيسية لحركة التجارة الدولية، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية التي مرّت بها المنطقة في الآونة الأخيرة.

أشاد بافتتاح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية ووزير النقل، لمكتب التمثيل الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية (IMO) للدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي أُقيم بمقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية في محافظة الإسكندرية.

وأكد أن هذه الخطوة تعكس تعزيز دور مصر الريادي في الملاحة البحرية على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعزز مكانتها كمركز محوري لحركة الشحن العالمية، ويزيد من قدرتها على التأثير في صنع السياسات البحرية الدولية.

وأضاف أن زيارة أرسينيو دومينجيز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية “IMO”، والوفد المرافق له إلى مصر، تُعد شهادة قوية على مكانة مصر المتميزة في مجال الملاحة البحرية، وهي تأكيد على اهتمام المنظمة الدولية بتعزيز التعاون مع مصر في إطار سعيها لدعم استدامة النقل البحري عالميًا.

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وأشار إلى أن الزيارة تسلط الضوء على الدور الحيوي لمصر في تطوير وتحسين الأنظمة البحرية، بما يخدم حركة التجارة الدولية ويسهم في استقرار الاقتصاد العالمي.

وثمٌن رئيس غرفة ملاحة بورسعيد الجهود المشتركة التي تبذلها الحكومة ممثلة في الفريق كامل الوزير، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وكذلك المنظمة البحرية الدولية، لضمان استئناف حركة الخطوط الملاحية الكبرى عبر قناة السويس في أقرب وقت، لافتًا إلى أن هذه الخطوات تزامنت مع استقرار الوضع الأمني في البحر الأحمر وتنفيذ اتفاق الهدنة.

وأضاف أن هذه التطورات تعد مؤشرًا إيجابيًا على إمكانية استعادة حركة الملاحة البحرية إلى معدلاتها الطبيعية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، خصوصًا مع ما شهدته القناة من تحديثات وتطويرات في بنيتها التحتية، وهو ما يضمن تحسين الخدمات الملاحية وزيادة القدرة الاستيعابية.

كما أكد اللمعي أن الدعم المستمر من المنظمة البحرية الدولية لتعزيز الإبحار في قناة السويس والطرق الملاحية القصيرة يساهم بشكل كبير في تحسين الكفاءة التشغيلية للسفن العابرة، حيث يساعد في تقليل استهلاك الوقود ويحد من الانبعاثات الكربونية الضارة، مما يساهم في الحفاظ على بيئة بحرية مستدامة. وذكر أن هذه الجهود تتماشى مع استراتيجية مصر الرامية إلى تعزيز استدامة البيئة البحرية وتطوير قطاع النقل البحري ليكون أكثر كفاءة وأمانًا.

وأكد أن هذه الخطوات ستساعد في تعزيز مكانة قناة السويس كممر ملاحي رئيسي عالمي، وتحقيق فوائد اقتصادية من خلال زيادة إيرادات القناة ورفع مستوى التجارة الدولية عبر الممر المائي الحيوي.