مال وأعمال

اللؤلؤ والحلي يقفزان بصادرات مصر إلى الإمارات 56.5%

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  • اللؤلؤ والحلي يقفزان بصادرات مصر إلى الإمارات 56.5% 1/11
  • اللؤلؤ والحلي يقفزان بصادرات مصر إلى الإمارات 56.5% 2/11
  • اللؤلؤ والحلي يقفزان بصادرات مصر إلى الإمارات 56.5% 3/11
  • اللؤلؤ والحلي يقفزان بصادرات مصر إلى الإمارات 56.5% 4/11
  • اللؤلؤ والحلي يقفزان بصادرات مصر إلى الإمارات 56.5% 5/11
  • اللؤلؤ والحلي يقفزان بصادرات مصر إلى الإمارات 56.5% 6/11
  • اللؤلؤ والحلي يقفزان بصادرات مصر إلى الإمارات 56.5% 7/11
  • اللؤلؤ والحلي يقفزان بصادرات مصر إلى الإمارات 56.5% 8/11
  • اللؤلؤ والحلي يقفزان بصادرات مصر إلى الإمارات 56.5% 9/11
  • اللؤلؤ والحلي يقفزان بصادرات مصر إلى الإمارات 56.5% 10/11
  • اللؤلؤ والحلي يقفزان بصادرات مصر إلى الإمارات 56.5% 11/11

نعرض لكم الان تفاصيل خبر اللؤلؤ والحلي يقفزان بصادرات مصر إلى الإمارات 56.5% من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 16 يناير 2025 03:15 مساءً - سمر السيد _  قفزت صادرات مصر إلى الإمارات 56.5% مسجلة 2.60 مليار دولار بين يناير وأكتوبر 2024 مقارنة مع 1.66 مليار دولار بالفترة المناظرة من 2023.

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وقاد اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي الارتفاع الكبير في قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات، مسجلين 1.653 مليار دولار مقابل 671.635 مليون دولار في الفترة المقارنة، بزيادة 146.2%، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

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وجاءت الفواكه والثمار الصالحة للأكل في المرتبة الثانية في قائمة صادرات مصر للإمارات، بقيمة 107.090 مليون دولار مقارنة مع 81.281 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2023 بنسبة نمو 31.8%.

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وفي الترتيب الثالث حلت محضرات الخضر والفواكه وأجزاؤها مسجلة 41.884 مليون مقابل 38.174 مليون دولار بزيادة 9.7%.

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ونمت صادرات الزيوت العطرية ومحضرات التجميل المصرية إلى الإمارات بنسبة 5.8% لتبلغ 52.084 مليون مقابل 49.214 مليون في الفترة المقابلة من 2023.

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وفي المقابل، تراجعت قيمة صادرات الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها 12.2% إلى 206.170 مليون من 234.782 مليون دولار.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم خلال أول 10 شهور من 2024 بنسبة 8% ليصل إلى 113.9 مليار دولار مقارنة بـ 105.5 مليار دولار في 2023.

وزادت الصادرات المصرية بنسبة 2.9% لتسجل 36.6 مليار دولار، كما ارتفعت الواردات بنسبة 10.6% مسجلة 77.3 مليار دولار.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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