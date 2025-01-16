اللؤلؤ والحلي يقفزان بصادرات مصر إلى الإمارات 56.5%

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 يناير 2025 03:15 مساءً - سمر السيد _ قفزت صادرات مصر إلى الإمارات 56.5% مسجلة 2.60 مليار دولار بين يناير وأكتوبر 2024 مقارنة مع 1.66 مليار دولار بالفترة المناظرة من 2023.

وقاد اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي الارتفاع الكبير في قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات، مسجلين 1.653 مليار دولار مقابل 671.635 مليون دولار في الفترة المقارنة، بزيادة 146.2%، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وجاءت الفواكه والثمار الصالحة للأكل في المرتبة الثانية في قائمة صادرات مصر للإمارات، بقيمة 107.090 مليون دولار مقارنة مع 81.281 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2023 بنسبة نمو 31.8%.

وفي الترتيب الثالث حلت محضرات الخضر والفواكه وأجزاؤها مسجلة 41.884 مليون مقابل 38.174 مليون دولار بزيادة 9.7%.

ونمت صادرات الزيوت العطرية ومحضرات التجميل المصرية إلى الإمارات بنسبة 5.8% لتبلغ 52.084 مليون مقابل 49.214 مليون في الفترة المقابلة من 2023.

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وفي المقابل، تراجعت قيمة صادرات الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها 12.2% إلى 206.170 مليون من 234.782 مليون دولار.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم خلال أول 10 شهور من 2024 بنسبة 8% ليصل إلى 113.9 مليار دولار مقارنة بـ 105.5 مليار دولار في 2023.

وزادت الصادرات المصرية بنسبة 2.9% لتسجل 36.6 مليار دولار، كما ارتفعت الواردات بنسبة 10.6% مسجلة 77.3 مليار دولار.