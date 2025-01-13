نعرض لكم الان تفاصيل خبر شعبة الطاقة المستدامة تطالب بتبني مبادرة شمس مصر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 يناير 2025 04:17 مساءً - شاهندة إبراهيم _ أطلقت شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية مبادرة “شمس مصر”؛ لدعم انتشار محطات الطاقة الشمسية اللامركزية؛ بغرض ترشيد استخدامات المواد البترولية في محطات الكهرباء.

ودعا حاتم توفيق سكرتير عام الشعبة والعضو المنتدب لشركة كايرو سولار، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية بتبني المبادرة ومناقشتها على نطاق واسع.

حاتم توفيق: انتشار المحطات اللامركزية ضرورة قصوى

وأشار توفيق إلى أهمية الدعم الحكومي للمبادرة في ضوء تحديات انتشار محطات الطاقة الشمسية اللامركزية، وأبرزها: ارتفاع تكلفة رأس المال، وعدم توافر تمويل محفز، وكذلك تكلفة المكونات مع تغيرات سعر الصرف، وعدم وجود حوافز للمستخدم، وتعقيد إجراءات تقديم طلب الربط إلى شركات التوزيع.

وفي سياق الدعم المطلوب، دعا توفيق بإقرار إعفاءات ضريبية وتوفير تمويل ميسر بفائدة مقترحة 15%.

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ويرى أن الإعفاءات الضريبية والفائدة “المعتدلة” سيلعبان دورا مؤثرا في عملية العائد على الاستثمار من خلال توفير 50% من تكلفة المحطة.

وأكد رئيس شعبة الطاقة المستدامة أهمية انتشار محطات الطاقة الشمسية الصغيرة على أسطح المصانع والمنازل والمدارس وكل مؤسسات القطاع الخاص ضرورة قصوى؛ لتقليل الضغط على الغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن الشعبة عرضت المبادرة على الشركة القابضة للكهرباء للسير في إجراءات تطبيقها، ولكن لم تتلق ردا حاسما حتى الآن.

ولفت توفيق إلى أن مصر شهدت دخول عدد من المشاريع الكبرى في مجال الطاقة الشمسية وحققت أداءً جيدا، مطالبا بالاعتماد على الشركات المصرية المصنعة للشاسيهات في هذه المشاريع، وإشراك العنصر المصري سواء في التصنيع أو التنفيذ على غرار السعودية، وبما يقلل الضغط على العملة الأجنبية.

كما شدد على ضرورة استخدام البطاريات للقدرة على تخزين الطاقة، مع التركيز على نشر المحطات الصغيرة بالاهتمام نفسه الذي تلقاه المحطات الكبرى مثل بنبان.

وضرب مثلًا بألمانيا، قائلًا إنها تملك حاليًا حوالي 2.5 مليون محطة طاقة شمسية صغيرة، مقابل حوالي 1000 محطة فقط في مصر.