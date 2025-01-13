نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيديتا توقع أول اتفاقية توزيع منتجات للغير مع شركة بريزما… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 يناير 2025 02:08 مساءً - دوت الخليج – وقعت شركة إيديتا للتجارة والتوزيع أول اتفاقية توزيع للغير مع شركة “بريزما فودز”، توزع الأولى بموجبها منتجات العلامة التجارية “Raw” على مستوى مصر لصالح الأخيرة.

وتعمل إيديتا للتجارة والتوزيع عبر شبكة توزيع شاملة على مستوى الجمهورية تضم 25 فرعًا، وتصل إلى نحو 60 ألف عميل تجزئة بجميع المحافظات، مع أسطول مكون من حوالي 1200 شاحنة.

وتمتلك إيديتا للتجارة والتوزيع “بنية أساسية متكاملة من مرافق التخزين المتطورة وقاعدة البيانات التي توفر رؤى واضحة حول أنشطة عملاء البيع بالتجزئة في جميع أنحاء مصر، مما يضمن لها التوزيع الفعال والمستهدف للمنتجات”، وفق بيان صادر عن الشركة.

وستمكِّن هذه البنية التحتية الواسعة شركة إيديتا للتجارة والتوزيع من توصيل شرائح البطاطس المميزة من “Raw” بفعالية للمستهلكين في جميع المناطق داخل السوق المحلية.

وتتيح هذه الشراكة الاستفادة من الفرص الواعدة في قطاع شرائح البطاطس، الأكبر بسوق الوجبات الخفيفة المالحة في مصر وتعظيم استغلال شبكة توزيعها القوية، في ضوء النمو السريع لفئة شرائح بطاطس كاتيل (Cooked Kettle).

تابعنا على | Linkedin | instagram

وتعد “بريزما فودز” أول شركة في مصر تطلق شرائح البطاطس كاتيل من خلال علامتها التجارية “Raw” المعروفة بـ”منتجاتها عالية الجودة واهتمامها بالابتكار”، وفق البيان.

وأضاف أن الشركة تلعب دورا أساسيا في هذا القطاع الفرعي لشرائح البطاطس، والذي يعد جزءًا من قطاع شرائح البطاطس الأكبر في سوق الوجبات الخفيفة في مصر.

وفي هذا السياق، قال ألفريد يونان، الرئيس التنفيذي لشركة إيديتا للتجارة والتوزيع، إن الاتفاقية “تبرز الدور الفعال للشركة في توفير فرص نمو واعدة للعلامات التجارية التي تتطلع إلى توسيع نطاق وجودها في جميع محافظات مصر”.

وأضاف أن الاتفاقية ستسهم في تحقيق أهداف شركة “بريزما فودز” لتوسيع انتشار منتجاتها من العلامة التجارية “Raw”، بما يتماشى مع أهداف إيديتا لمواصلة التوسع في قطاع الوجبات الخفيفة وخلق قيمة مضافة في هذا القطاع الحيوي دائم التطور.