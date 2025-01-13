مرشح ترامب لوزارة الخزانة يسحب استثماراته قبل تسلم منصبه

دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 يناير 2025 02:08 مساءً - سي إن بي سي_ يتجه سكوت بيسنت، المستثمر الذي اختاره الرئيس المنتخب دونالد ترامب ليكون وزيراً للخزانة الأمريكية، إلى سحب استثماراته من صندوق التحوط التابع لمجموعة Key Square Group وغيره من الاستثمارات، وفقاً لرسالة موجهة إلى مكتب الأخلاقيات بوزارة الخزانة.

وأوجز بيسنت الخطوات التي سيتخذها “لتجنب أي تضارب فعلي أو ظاهر في المصالح في حالة تأكيد تعييني في منصب وزير الخزانة”، بحسب الرسالة.

وقال مدير الأموال، الذي عينه ترامب في 23 نوفمبر ليكون أكبر صانع للسياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة، إنه سيستقيل من منصبه في مؤسسة عائلة بيسنت فريمان.

ويخطط وزير الخزانة الأمريكية الجديد أيضاً لإغلاق شركة Key Square Capital Management، وهي شركة الاستثمار التي أسسها، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، التي كانت أول من نشر خبر سحب استثمارات بيسنت.

وذكرت في نوفمبر الماضي أنه إذا تولى بيسنت وظيفة في الإدارة الجديدة، فقد يتم تصفية كي سكوير أو بيعها أو وضعها في “وضع السكون”.

تابعنا على | Linkedin | instagram

من جانبها، قالت اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الأميركي يوم الجمعة إنها ستعقد جلسة استماع بشأن ترشيح شركة بيسينت في 16 يناير.

وأنجز ترامب يوم الجمعة الترتيبات المالية التي اتخذها خلال فترة ولايته الأولى، حيث سلم الإدارة اليومية لمحفظة العقارات والفنادق والغولف والإعلام والتراخيص التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات إلى أبنائه عندما يدخل البيت الأبيض.