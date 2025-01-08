وزير المالية: صياغة برنامج جديد لدعم الصادرات بحلول مارس…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 يناير 2025 08:11 مساءً - يارا الجنايني_ أكد أحمد كجوك، وزير المالية ، أن الحكومة تتعامل مع ملف التصدير كأولوية قصوى، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل لقاءاتها مع المصدرين لوضع رؤية مستقبلية طموحة لتعزيز الصادرات الوطنية.

وأوضح كجوك، خلال مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الوزراء ، أن الوزارة تعمل على تطوير برنامج جديد لدعم الصادرات يتميز بآليات واضحة ومؤشرات أداء محددة لتحفيز تحقيق طفرة في الصادرات.

وأضاف أن البرنامج الجديد سيعزز القيمة المضافة ويشجع التوطين في مصر، فضلاً عن استهداف قطاعات وأولويات جديدة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة ملتزمة بالوفاء بجميع التزاماتها السابقة تجاه المصدرين، حيث يتم حاليًا وضع توقيتات وآليات واضحة لتسوية المستحقات القديمة، بهدف توفير بيئة مستقرة تساعد المصدرين على التخطيط المالي بفعالية.

وأكد كجوك أن الصيغة النهائية للبرنامج الجديد ستُعلن بحلول مارس المقبل، مضيفًا أن الحكومة تستند إلى تجارب دولية ناجحة لضمان تحقيق طفرة مستدامة في قطاع التصدير، بما يواكب أولويات الدولة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية.