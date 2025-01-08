مال وأعمال

طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع إلى 201 ألف

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع إلى 201 ألف من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 يناير 2025 08:11 مساءً - _ تراجع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى انخفاض عمليات التسريح من العمل.

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وانخفضت الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية بمقدار 10 آلاف لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً، وفقاً لما أعلنته وزارة العمل اليوم الأربعاء.

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وكان اقتصاديون قد توقعوا تسجيل 214 ألف طلب خلال الأسبوع الأخير.

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طلبات إعانة البطالة الأمريكية

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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