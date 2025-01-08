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نعرض لكم الان تفاصيل خبر طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع إلى 201 ألف من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 يناير 2025 08:11 مساءً - _ تراجع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى انخفاض عمليات التسريح من العمل.
وانخفضت الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية بمقدار 10 آلاف لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً، وفقاً لما أعلنته وزارة العمل اليوم الأربعاء.
وكان اقتصاديون قد توقعوا تسجيل 214 ألف طلب خلال الأسبوع الأخير.
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