ترامب يستعد لفرض حالة طوارئ اقتصادية لتمرير خطط الرسوم…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 يناير 2025 07:13 مساءً - العربية نت _ يدرس الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية للسماح بتمرير برنامج تعريفات جمركية جديدة، وفق ما نقلته “CNN“.

كان ترامب قد نفى صحة تقرير صادر عن صحيفة “واشنطن بوست”، الذي أشار إلى أنه يدرس خططا لفرض رسوم جمركية تشمل جميع الدول، ولكن تقتصر على الواردات الحيوية فقط.

وتثير تهديدات ترامب بفرض رسوم على الواردات الأمريكية انتقادات واسعة داخل وخارج الولايات المتحدة، حيث حذرت رئيسة البنك المركزي المصري الأوروبي، كريستين لاجارد، العام الماضي من اتخاذ تدابير انتقامية ردًا على الرسوم الجمركية الجديدة المحتملة التي قد يفرضها ترامب.

وقالت لاجارد: “يمكننا أن نعرض شراء بعض السلع من الولايات المتحدة ونشير إلى استعدادنا للجلوس إلى طاولة المفاوضات لدراسة كيفية العمل معًا”، وفقًا لنص المقابلة الذي نشره البنك المركزي المصري الأوروبي. وكررت لاغارد تحذيراتها بشأن العواقب المحتملة لنشوب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

أما الصين، فردت على إعلان ترامب بشأن فرض رسوم جمركية إضافية على منتجاتها، قائلة إنه “لا يوجد رابح في الحروب التجارية”. وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بنج يو، على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: “لا يوجد رابح في حرب الرسوم أو الحرب التجارية، كما أن العالم لن يستفيد من ذلك”.

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وأضاف ليو أن الصين “مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لدعم التعددية الحقيقية، وبناء اقتصاد عالمي مفتوح، ودعم التنمية المستدامة، وجمع الدول معًا لمواجهة التحديات، وتحقيق الازدهار المشترك، وبناء مجتمع بمستقبل مشترك للبشرية”.

وقال ترامب على منصة التواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، التي شارك في تأسيسها، إنه سيوقع أمرًا تنفيذيًا بهذا الشأن في أول يوم له في منصبه.