مال وأعمال

كجوك: الحكومة تعمل على تقليل الرسوم وتوحيد جهة التحصيل

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر كجوك: الحكومة تعمل على تقليل الرسوم وتوحيد جهة التحصيل من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 يناير 2025 02:09 صباحاً - يارا الجنايني_ أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على تقليل العبء المالي على المستثمرين وتحفيز النشاط التصديري من خلال مجموعة من الإجراءات الجديدة، أبرزها توحيد جهات التحصيل وتخفيض التكاليف الجمركية.

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وأضاف وزير المالية خلال حواره ببرنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدة والمذاع عبر قناة “أون”، أن الحكومة بدأت بالفعل في جمع الرسوم الإضافية المختلفة، مثل رسوم التدريب، لتوحيد عملية التحصيل.

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وتابع أن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار على تبسيط الإجراءات وتقليص التكاليف لجذب الاستثمارات وتعزيز النشاط التصديري.

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وأوضح أن الحكومة بصدد تنفيذ عدة خطوات لتيسير الإجراءات الجمركية وزيادة كفاءة منافذ التوزيع، بما في ذلك تخفيض المنافذ الجمركية وتوسيع ساعات العمل في الجمارك لتعمل على مدار الأسبوع، بما في ذلك أيام شالعطلات الرسمية، لتسهيل حركة التجارة.

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وأشار كجوك إلى أن وزارة المالية ستكون مسؤولة عن التحصيل وتوزيع الرسوم على الجهات المختلفة، فيما ستكون وزارة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار هي الجهة المسؤولة عن التعامل مع المستثمرين بشكل مباشر.

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وأضاف الوزير أن الحكومة تتخذ إجراءات لتحفيز العمالة وتوفير الحوافز المالية للمؤسسات التي تعمل على مدار الأسبوع، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية في السوق المحلي والدولي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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