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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: 63.5% قيمة استثمارات القطاع الخاص بالربع الأول من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 يناير 2025 07:13 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن استثمارات القطاع الخاص بلغت 63.5% من إجمالي الاستثمارات في الربع الأول من العام المالي، محققة نموًا بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن هذه الزيادة تؤكد نجاح جهود الحكومة في تعزيز دور القطاع الخاص وقيادته لعملية التنمية الاقتصادية.
وأشار مدبولي إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 3.5% في الربع الأول، مما يعكس التوجه الإيجابي للاقتصاد في ظل التحديات الحالية.
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