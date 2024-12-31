مال وأعمال

تعيين حمدي الحماحمي رئيسا لمصلحة دمغ المصوغات والموازين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

نعرض لكم الان تفاصيل خبر تعيين حمدي الحماحمي رئيسا لمصلحة دمغ المصوغات والموازين من قسم مال واعمال

tatweer
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 09:15 صباحاً - محمد أحمد_ أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً بتعيين الدكتور حمدي الحماحمي رئيسًا لمصلحة دمغ المصوغات والموازين.

predco_adv_2021

وحصل الدكتور حمدي الحماحمي على بكالوريوس في هندسة الكهرباء تخصص حاسبات، بالإضافة إلى ماجستير ودكتوراه في إدارة الأعمال، وله خبرة واسعة في صناعة الذهب والأحجار الكريمة.

E-Bank
BonatMisr

ويأتي هذا التعيين ضمن استراتيجية الوزارة لضخ دماء جديدة في المناصب القيادية، مما يسهم في تحقيق الأهداف المستقبلية وتعزيز دور الوزارة في خدمة المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.

بنك التعمير والاسكان
دجلة

من جهة أخرى، قدّم وزير التموين  الشكر إلى اللواء أحمد سليمان، رئيس المصلحة السابق، على جهوده الكبيرة والإسهامات الملموسة التي تحققت خلال فترة توليه المنصب.

HapiSalonWhite

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعيين حمدي الحماحمي رئيسا لمصلحة دمغ المصوغات والموازين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا