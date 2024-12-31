تعيين حمدي الحماحمي رئيسا لمصلحة دمغ المصوغات والموازين

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 09:15 صباحاً - محمد أحمد_ أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً بتعيين الدكتور حمدي الحماحمي رئيسًا لمصلحة دمغ المصوغات والموازين.

وحصل الدكتور حمدي الحماحمي على بكالوريوس في هندسة الكهرباء تخصص حاسبات، بالإضافة إلى ماجستير ودكتوراه في إدارة الأعمال، وله خبرة واسعة في صناعة الذهب والأحجار الكريمة.

ويأتي هذا التعيين ضمن استراتيجية الوزارة لضخ دماء جديدة في المناصب القيادية، مما يسهم في تحقيق الأهداف المستقبلية وتعزيز دور الوزارة في خدمة المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.

من جهة أخرى، قدّم وزير التموين الشكر إلى اللواء أحمد سليمان، رئيس المصلحة السابق، على جهوده الكبيرة والإسهامات الملموسة التي تحققت خلال فترة توليه المنصب.