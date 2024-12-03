سبيرو سباتس تستثمر 7 ملايين يورو لإنشاء مصنع جديد بالعاشر…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 07:13 مساءً - محمد أحمد_ أعلن يوسف طلعت، المدير والشريك التجاري لشركة “مميكو للمشروبات” المالكة للعلامة التجارية “سبيرو سباتس”، عن خطط الشركة لتدشين مصنع جديد في مدينة العاشر من رمضان، على مساحة 11 ألف متر مربع، باستثمارات تصل إلى 7 ملايين يورو.

وأوضح طلعت، خلال مؤتمر صحفي عُقد على هامش مشاركته في معرض “فوود أفريكا”، أن المصنع الجديد يستهدف بدء التشغيل بحلول عام 2026. وسيتضمن المشروع خطي إنتاج جديدين يشملان تغليف الزجاج وعمليات تعبئة حديثة.

وأشار طلعت إلى توقيع “سبيرو سباتس” اتفاقية مع أحد مصانع التعبئة لتخصيص خط إنتاج كامل لصالحها.

ومن المتوقع أن يرفع هذا الخط الطاقة الإنتاجية السنوية من 8.5 مليون وحدة إلى 25 مليون وحدة، مع بدء تشغيله في يناير المقبل لتلبية الطلب المتزايد في السوق.

وتوقع طلعت أن تصل مبيعات “سبيرو سباتس” إلى مليار جنيه بنهاية العام الجاري، بفضل زيادة الإنتاج والتوسع في الأسواق المحلية والدولية، مؤكداً علي وصول نسبة التصنيع المحلي لمنتجات الشركة إلي 99%، ما يعكس اعتمادها الكبير على الموارد الوطنية ويعزز تنافسيتها.

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وأضاف طلعت أن الشركة نجحت مؤخرًا في إرسال أول شحنة تصديرية إلى كندا بعد فترة توقف، مع استمرار التصدير إلى دول الخليج مثل الإمارات، السعودية، وسلطنة عمان.

كما تخطط الشركة لاستئناف التصدير إلى السودان وليبيا قريبًا لتلبية الطلب المتزايد في هذه الأسواق.

وشدد طلعت، على التزام “سبيرو سباتس” بمعايير الجودة العالية التي عززت ثقة العملاء في منتجاتها، مشيرًا إلى رؤية الشركة لتعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الشركات في القطاع، من خلال تحقيق نمو مستدام، وزيادة الإنتاج المحلي، وتوسيع الحضور الدولي.