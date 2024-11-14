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نعرض لكم الان تفاصيل خبر كامل الوزير: استراتيجية لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 14 نوفمبر 2024 07:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ قال كامل الوزير ، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصناعة الوطنية.
وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويًا بحلول 2030.
وأشار وزير الصناعة والنقل، إلى أن الاستراتيجية تعمل على رفع نسبة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% بالصناعات الخضراء.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء المصري، أنها تستهدف أيضًا تشغيل الأيدي العاملة وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة من 3.5 ملايين عامل إلى 7 ملايين فرصة عمل وتنمية مهاراتهم للحد من البطالة.
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