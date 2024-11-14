مال وأعمال

كامل الوزير: استراتيجية لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر كامل الوزير: استراتيجية لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 14 نوفمبر 2024 07:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ قال كامل الوزير ، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصناعة الوطنية.

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وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويًا بحلول 2030.

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وأشار وزير الصناعة والنقل، إلى أن الاستراتيجية تعمل على رفع نسبة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% بالصناعات الخضراء.

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وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء المصري، أنها تستهدف أيضًا تشغيل الأيدي العاملة وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة من 3.5 ملايين عامل إلى 7 ملايين فرصة عمل وتنمية مهاراتهم للحد من البطالة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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